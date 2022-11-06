Рязанцев оценил возможный переход Дзюбы в «Торпедо». В форварде заинтересован Илья Геркус

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб. Ранее «Чемпионат» сообщал, что в переходе Дзюбы в стан автозаводцев заинтересован лично президент клуба Илья Геркус.



«Конечно, Дзюба помог бы «Торпедо». Но его сейчас нет. Геркус ведёт с ним переговоры? Отлично! Дзюба любой команде в РПЛ поможет. Чистяков? Я не комплектую команду — это вопрос к руководству», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.



Официального заявления по поводу расторжения контракта не сделал ни «Адана Демирспор», ни сам Дзюба. Форвард перешёл в турецкий клуб в августе, сыграл в пяти матчах и забил один гол. До перехода в «Адану» нападающий выступал за «Зенит».