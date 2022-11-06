Александр Рязанцев: самая большая проблема «Торпедо» — реализация. Мы очень мало забиваем

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал результаты команды в последних матчах. Автозаводцы занимают 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков после 16 туров.

«По последним играм мы должны были брать очки и с «Локомотивом», и с «Ахматом». Если бы мы забили первыми, то уже у команды была бы уверенность и соперник нервничал.



Немало игр, которые мы сами упустили: те же «Крылья», «Химки», «Локомотив», «Ахмат». Проблемы с реализацией моментов и уверенностью. У нас есть проблемы в обороне, но реализация — самая большая проблема с самого начала чемпионата. Мы очень мало забиваем», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.