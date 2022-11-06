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Полузащитник «Торпедо» Рязанцев ответил, верит ли в победу в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Торпедо» Рязанцев ответил, верит ли в победу в матче с «Зенитом»
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о предстоящем матче РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится в Москве 12 ноября.

«Жду, что придёт много болельщиков. «Зенит» — классная команда, действующий чемпион России. Будет интересная игра. Поднялось ли настроение после поражения «Зенита»? Нет. У меня сегодня оно ухудшилось, потому что я ориентируюсь только на нашу команду.

Верим ли, что можно обыгрывать «Зенит»? «Ахмат» показал, что можно. Мы постараемся сделать всё, что в наших силах. Сильнее ли нынешний «Зенит» того, в котором я играл? Много экспертов может это сравнить. Я не сторонник сравнивать команды разных годов, потому что это необъективно», — передаёт слова Рязанцева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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