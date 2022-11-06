В «Зените» подозревают, что Чистяков специально плохо сыграл с «Ахматом»
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Причиной резкой реакции и вывода Дмитрия Чистякова из основного состава «Зенита» стали подозрения руководства клуба в том, что защитник специально плохо сыграл в матче с грозненским «Ахматом». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, близких к игроку, и один источник, близкий к клубу.
Напомним, в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка игрока позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол гостей. На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой.
После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.
Поражение в матче с «Ахматом» для команды Сергея Семака стало первым в текущем первенстве РПЛ.
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