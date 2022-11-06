Дубль Салаха принёс «Ливерпулю» гостевую победу над «Тоттенхэмом»

Сегодня, 6 ноября, состоялся заключительный матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» дома принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Энди Мэдли прозвучал в 19:30 мск.
Мерсисайдцы вышли вперёд на 11-й минуте благодаря голу нападающего Мохамеда Салаха, точный пас ему отдал Дарвин Нуньес. На 40-й минуте Салах оформил дубль и укрепил преимущество своей команды. На 70-й минуте форвард «шпор» Гарри Кейн сократил отставание лондонцев в счёте, точную передачу ему отдал Деян Кулушевски практически сразу после выхода на замену. В оставшееся время игра прошла на встречных курсах, но «Ливерпуль» сумел удержать победный счёт — 2:1.
Благодаря этому триумфу команда Юргена Клоппа набрала 19 очков и поднялась на восьмое место турнирной таблицы. «Тоттенхэм», у которого 26 очков, остался на четвёртой позиции.
- 6 ноября 2022
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