«Ливерпуль» впервые в сезоне одержал гостевую победу в рамках английского чемпионата

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» благодаря дублю Мохамеда Салаха обыграл в гостях «Тоттенхэм» со счётом 2:1. Эта выездная победа стала для подопечных Юргена Клоппа первой по ходу нынешнего сезона в рамках чемпионата.
Также это лишь третья выездная победа для «Ливерпуля» во всех турнирах. Ранее мерсисайдцы в Лиге чемпионов обыграли в гостях шотландский «Рейнджерс» со счётом 7:1, а также амстердамский «Аякс» — 3:0.
Следующий матч подопечные Юргена Клоппа проведут уже в среду, 9 ноября. В этот день команда на «Энфилде» встретится с «Дерби Каунти» в рамках Кубка лиги. Следующим и последним матчем «Ливерпуля» до международного перерыва будет домашняя игра с «Саутгемптоном», которая состоится 11 ноября.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
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