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«Ювентус» — «Интер»: составы команд на матч 13-го тура Серии А

«Ювентус» — «Интер»: составы команд на матч 13-го тура Серии А
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Сегодня, 6 ноября, в матче 13-го тура итальянской Серии А встретятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Главный арбитр матча — Даниэле Довери. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Щенсны, Сандро, Бремер, Данило, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Куадрадо, Миретти, Милик.

«Интер»: Онана, Ачерби, де Врей, Шкриньяр, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Думфрис, Мартинес, Джеко.

Хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023, набрав 22 очка после 12 проведённых матчей. «Интер» находится на шестой строчке. Команда Симоне Индзаги заработала на два очка больше — 24 балла.

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