«Саутгемптон» принял решение об увольнении главного тренера Хазенхюттля

Руководство «Саутгемптона» приняло решение об увольнении главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля, сообщает The Athletic.



Планировалось, что руководство клуба отложит решение о судьбе Хазенхюттля до перерыва, связанного с чемпионатом мира в Катаре.



Ожидается, что матч следующего тура АПЛ с «Ливерпулем» «Саутгемптон» проведёт уже с новым тренером.



Напомним, сегодня «Саутгемптон» разгромно проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:4. Как сообщает источник, это поражение стало последней каплей, именно после него руководство клуба приняло окончательное решение расстаться с Хазенхюттлем.



Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить английский клуб в случае увольнения Хазенхюттля.

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