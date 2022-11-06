Видеообзор победы «Ростова» в заключительном матче 16-го тура РПЛ с «Динамо»

В последнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Все голы были забиты во втором тайме. На 66-й минуте счёт открыл полузащитник ростовского клуба Кирилл Щетинин. На 83-й минуте отличился Данил Глебов, удвоив преимущество ростовчан. На 87-й минуте гостям удалось сократить отставание усилиями вышедшего на замену Константина Тюкавина.

«Ростов» набрал 32 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Динамо» (26) располагается на шестой строчке. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).