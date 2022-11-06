Видеообзор победы «Ростова» в заключительном матче 16-го тура РПЛ с «Динамо»
Поделиться
В последнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Все голы были забиты во втором тайме. На 66-й минуте счёт открыл полузащитник ростовского клуба Кирилл Щетинин. На 83-й минуте отличился Данил Глебов, удвоив преимущество ростовчан. На 87-й минуте гостям удалось сократить отставание усилиями вышедшего на замену Константина Тюкавина.
«Ростов» набрал 32 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Динамо» (26) располагается на шестой строчке. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (39).
Новость по теме«Считаю, что мы играли лучше». Йоканович — о матче с «Ростовом»
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
22:24
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:55
-
21:51
-
21:43
-
21:32
-
21:30
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:05
-
20:56
-
20:55
-
20:52
-
20:37
-
20:36
-
20:30
-
20:17
-
20:15
-
20:09
-
20:07
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:49
-
19:45
-
19:43
-
19:34
-
19:26
-
19:23
-
19:19
-
19:15
-
19:15
Партнерский контент