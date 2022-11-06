Женский «Арсенал» установил рекорд Суперлиги, выиграв 14 матчей подряд

Сегодня, 6 ноября, состоялся матч 6-го тура женской Суперлиги, в котором «Лестер Сити» дома крупно уступил «Арсеналу» со счётом 0:4. Эта победа позволила «канонирам» одержать 14-ю победу подряд в рамках чемпионата и установить рекорд турнира, сообщает ESPN UK.
В последний раз «Арсенал» провёл матч без победы в прошлом сезоне, когда 11 февраля сыграл вничью с «Челси» — 0:0. По окончании последнего тура именно синим «канониры» в итоге проиграли чемпионат, уступив всего в одно очко.
В нынешнем розыгрыше «Арсенал» после шести побед кряду единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, набрав 18 очков. В следующем туре чемпионата «Арсенал» встретится со своим ближайшим преследователем — «Манчестер Юнайтед» (15 очков). Матч состоится в субботу, 19 ноября.
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