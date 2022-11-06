Анчелотти: «Реал» не беспокоится из-за жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящей жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Мы не беспокоимся. Мы можем получить в соперники «ПСЖ», «Ливерпуль», «Милан» или «Интер». Но нас это не беспокоит», — приводит слова Карло Анчелотти Madrid Universal.



Напомним, жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября. Победители групп будут сеяными, занявшие вторые места команды – несеяными. В первом раунде плей-офф не встретятся команды из одной ассоциации, а также игравшие в одной группе. Матчи 1/8 финала запланированы на 14/15/21/22 февраля и 7/8/14/15 марта.



С первых мест из своих групп в 1/8 финала вышли «Наполи», «Порту», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» и «Бенфика». Со вторых мест в раунд плей-офф пробились «Ливерпуль», «Брюгге», «Интер», франкфуртский «Айнтрахт», «Милан», «РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».

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