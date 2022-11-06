Моуринью — о поражении от «Лацио»: «Рома» незаслуженно проигрывает прямым конкурентам

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Лацио» в рамках римского дерби со счётом 0:1, а также высказался о травмах в своей команде.

«В этой игре не хватало определённости, было слишком много эмоций и мало чёткого понимания цели. Нелегко играть с командой, которая умно распоряжается игровым временем. Без Дибалы и Пеллегрини нам пришлось трудно.

«Рома» незаслуженно проигрывает матчи прямым конкурентам. «Аталанта» нанесла один удар по воротам и победила. «Наполи» именно с нами испытывал наибольшие трудности, нежели это было ранее в сезоне. Сегодня «Лацио» забил полгола и победил. Это незаслуженные поражения. Однако сегодня нам не хватало не только голов, но и командной игры, мы распоряжались мячом слишком прямолинейно. Мы не рисковали в игре один в один, особенно наши нападающие.

Наши травмы абсолютно логичны после такой плотности игр. Здесь люди, а не машины. У меня не так много игроков, которые едут на чемпионат мира, и, к счастью, на нас не оказывается такого давления, нежели на другие клубы», — приводил слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио.

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