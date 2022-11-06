Карпин объяснил, почему «Ростову» не удавалось атаковать в первом тайме матча с «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче с московским «Динамо» (2:1) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В первом тайме не получалось зацепиться за мяч? Ну, во-первых, технический брак. При выходе из обороны сразу следовала потеря мяча.

«Динамо» нанесло большое количество ударов по воротам? А сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник. Не могу сказать, что все моменты у «Динамо» были опасными, нас где-то выручал Песьяков. Особенно в конце матча.



Состояние команды? О какой физической усталости можно говорить, если мы сыграли 16 матчей в чемпионате и четыре игры в Кубке. В Европе вообще играют с августа по июнь, у них нет зимнего перерыва», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

«Ростов» набрал 32 очка и вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Динамо» (26) располагается на шестой строчке.