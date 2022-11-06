Криштиану Роналду совершил больше фолов, чем нанёс ударов в створ, в сезоне-2022/2023 АПЛ

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги совершил больше фолов, чем нанёс ударов по воротам, сообщает WhoScored. За 10 матчей, в которых принял участие Роналду в нынешнем розыгрыше АПЛ, он записал на свой счёт всего шесть ударов в створ ворот, при этом заработав семь фолов.



Напомним, Криштиану Роналду вышел с капитанской повязкой на матч 15-го тура английской Премьер-лиги с бирмингемской «Астон Виллой». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Астон Виллы». Роналду отыграл весь матч, получив жёлтую карточку.



В АПЛ Роналду в нынешнем сезоне принял участие в десяти матчах, отметившись одним голом. На счету Роналду две жёлтые карточки.