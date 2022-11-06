«Это была тяжёлая игра для всех». Клопп — о победе «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездную победу своей команды над «Тоттенхэмом» со счётом 2:1.

«Это была очень, очень тяжёлая игра для всех. Блестящий первый тайм: хороший футбол, контроль мяча, голы мирового класса. Все мы знаем, что «Тоттенхэм» всегда возвращается в игру, это случилось и сегодня. Они пошли на большой риск, местами стали более прямолинейными, переводили мяч с фланга на фланг, рано навешивали, что очень усложнило нам жизнь, потому что в таких ситуациях тяжело обороняться.

У нас были опасные контратаки, которые мы не смогли довести до ума. Забей мы третий мяч, это полностью изменило бы игру, но мы не смогли этого сделать. Затем «Тоттенхэм» забил свой гол, поэтому нам пришлось продолжить борьбу. Если бы мы хорошо играли в первом тайме, но счёт при этом был бы 0:0, «Тоттенхэм» всё равно бросил бы все силы вперёд во второй половине, поэтому нам пришлось бы так же тяжело. Нам просто надо было использовать свои шансы, что мы и сделали в первом тайме», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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