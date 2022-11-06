«Ростов» установил клубный рекорд по набранным очкам в чемпионатах России после 16 матчей

Футбольный клуб «Ростов», одержав победу в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1), набрал 32 очка. Это является новым рекордом ростовчан в чемпионатах России. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

В сезоне-2015/2016 Российской Премьер-Лиги, когда «Ростов» под руководством Курбана Бердыева финишировал вторым, после 16 матчей было 31 очко.

Встреча «Ростова» и «Динамо» прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 66-й минуте счёт открыл полузащитник ростовского клуба Кирилл Щетинин. На 83-й минуте отличился Данил Глебов, удвоив преимущество ростовчан. На 87-й минуте гостям удалось сократить отставание усилиями Константина Тюкавина.