«Ростов» установил клубный рекорд по набранным очкам в чемпионатах России после 16 матчей
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Футбольный клуб «Ростов», одержав победу в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1), набрал 32 очка. Это является новым рекордом ростовчан в чемпионатах России. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.
В сезоне-2015/2016 Российской Премьер-Лиги, когда «Ростов» под руководством Курбана Бердыева финишировал вторым, после 16 матчей было 31 очко.
Встреча «Ростова» и «Динамо» прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 66-й минуте счёт открыл полузащитник ростовского клуба Кирилл Щетинин. На 83-й минуте отличился Данил Глебов, удвоив преимущество ростовчан. На 87-й минуте гостям удалось сократить отставание усилиями Константина Тюкавина.
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