Хави поддержал решение руководства «Барселоны» расстаться с Жорди Альбой

Главный тренер «Барселоны» Хави поддержал планы руководства и одобрил расставание с защитником Жорди Альбой, сообщает Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена расстаться с Альбой, чтобы оптимизировать расходы на заработную плату. Одним из вариантов продолжения карьеры Альбы является итальянский «Наполи».



Альба — воспитанник «Барселоны», но с 2005 по 2012 год он выступал за другие команды. Вернувшись в стан сине-гранатовых, защитник на долгие годы застолбил за собой позицию на левом фланге обороны. С нынешнего сезона Жорди стал реже выходить в основном составе, проигрывая конкуренцию молодому Алексу Бальде и Маркосу Алонсо.



Контракт Альбы с сине-гранатовыми действует до лета 2024 года.

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