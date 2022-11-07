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«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Фехерваром», пропустив на 90-й минуте встречи

«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Фехерваром», пропустив на 90-й минуте встречи
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Вчера, 6 ноября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Фехервар» дома принимал «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым. Встреча проходила на стадионе «Шоштои». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

Подопечные Черчесова вышли вперёд на 14-й минуте благодаря голу Райана Ммаэ с 11-метровой отметки. На 52-й минуте игрок хозяев Лирим Кастрати сравнял счёт в матче. Через шесть минут форвард Райан Ммаэ вновь вывел свою команду вперёд. Удержать победный результат «Ференцварош» не смог, и на 90-й минуте полузащитник «Фехервара» Палко Дардаи установил итоговый счёт матча — 2:2.

Ничейный исход матча не изменил положения в таблице для команды Черчесова — «Ференцварош» остался на первой строчке чемпионата, имея в активе 28 очков. «Фехервар» набрал 16 баллов и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы.

Венгрия - OTP Банк Лига. 14-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Фехервар
Секешфехервар
Окончен
2 : 2
Ференцварош
Будапешт
0:1 Ммаэ – 14' (пен)   1:1 Кастрати – 52'   1:2 Ммаэ – 58'   2:2 Дардаи – 90'
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