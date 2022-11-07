Голевая передача Сулейманова помогла «Хапоэлю» разгромить «Маккаби» из Бней-Рейне

Вчера, 6 ноября, состоялся матч 11-го тура израильской Суперлиги, в котором «Маккаби» из Бней-Рейне дома принимал «Хапоэль» из Беэр-Шевы, за которую на правах аренды выступает российский полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

Гости вышли вперёд на 32-й минуте встречи благодаря голу нападающего Рамзи Сафури. Через восемь минут «Маккаби» остался в меньшинстве после удаления Ричарда Боатенга, получившего прямую красную карточку. На 47-й минуте «Хапоэль» укрепил своё преимущество, когда после передачи Магомеда-Шапи Сулейманова гол снова забил Рамзи Сафури. На 68-й минуте российский хавбек поле покинул, вместо него вышел Итей Шехтер. Именно он через четыре минуты после паса Александру Пэуна сумел забить последний гол в этом матче и установить итоговый счёт — 3:0.

После этой победы «Хапоэль» набрал 23 очка и поднялся на третью строчку чемпионата. «Маккаби», у которого 12 очков, остался на девятом месте.

Дебютный гол Шапи за «Хапоэль» со штрафного: