В «Ахмате» жёстко ответили гендиректору «Зенита» и Геннадию Орлову на слова о Чистякове

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на исключение футболиста «Зенита» Дмитрия Чистякова из основного состава после матча с грозненским клубом. Ранее об этом рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Встреча «Зенита» и «Ахмата» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги завершилась победой грозненцев со счётом 2:1.
«Устроить публичную обструкцию своему футболисту – это, конечно, дело личное. Здесь, как говорится, каждый начальник сам решает. Однако, разбираясь в своих внутренних делах, в контексте своих проблем, считаю недопустимым и неэтичным упоминать другой клуб, и тем более с учётом мнения «великого» инсайдера российского футбола Геннадия Орлова. Проигрывать надо уметь. Это футбол. В нём всегда были и будут победы и поражения. «Ахмат — сила»! «Сила духа»! «Сила России»!» — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, футбольный комментатор Геннадий Орлов предполагал, что «Ахмат» может стать новой командой Чистякова.
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