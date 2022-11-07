Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» одержал победу в матче с «Интером»

«Ювентус» одержал победу в матче с «Интером»
Комментарии

В матче 13-го тура итальянской Серии А встречались туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. «Ювентус» выиграл со счётом 2:0. Встречу обслуживал главный арбитр Даниэле Довери.

Первый гол в матче на 52-й минуте забил французский полузащитник Адриен Рабьо. «Ювентус» убежал в быструю контратаку после углового. Филип Костич прорвался по левому флангу и прострелил вдоль ворот, Рабьо переправил мяч в правый угол. Итоговый счёт на 84-й минуте установил полузащитник хозяев Николо Фаджоли. Костич отметился второй голевой передачей.

Благодаря победе «Ювентус» поднялся на пятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023, набрав 25 очков после 13 проведённых матчей. «Интер» опустился на седьмую строчку. У команды Симоне Индзаги 24 балла.

Италия - Серия А. 13-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Интер М
Милан
1:0 Рабьо – 52'   2:0 Фаджоли – 84'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022