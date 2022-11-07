«Ювентус» одержал победу в матче с «Интером»

В матче 13-го тура итальянской Серии А встречались туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. «Ювентус» выиграл со счётом 2:0. Встречу обслуживал главный арбитр Даниэле Довери.
Первый гол в матче на 52-й минуте забил французский полузащитник Адриен Рабьо. «Ювентус» убежал в быструю контратаку после углового. Филип Костич прорвался по левому флангу и прострелил вдоль ворот, Рабьо переправил мяч в правый угол. Итоговый счёт на 84-й минуте установил полузащитник хозяев Николо Фаджоли. Костич отметился второй голевой передачей.
Благодаря победе «Ювентус» поднялся на пятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023, набрав 25 очков после 13 проведённых матчей. «Интер» опустился на седьмую строчку. У команды Симоне Индзаги 24 балла.
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