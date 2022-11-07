«Марсель» обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции

«Марсель» одержал победу над «Лионом» в матче 14-го тура французской Лиги 1 со счётом 1:0. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром».



Единственный гол в матче был забит Самуэлем Жиго на 43-й минуте.



«Марсель» по набранным очкам делит четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков после 14 встреч. «Лион» — на восьмой строчке, заработав 20 очков.

В другом матче 14-го тура «Лилль» и «Ренн» сыграли вничью. Матч прошёл в Лилле и завершился со счётом 1:1. Счёт в матче был открыт на 16-й минуте — отличился португальский защитник «Лилля» Жозе Фонте. На 58-й минуте «Ренн» сравнял счёт усилиями Бенжамена Буриго, отметившегося с пенальти.



«Ренн» после 14 туров с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Лилль» располагается на седьмой строчке с 23 очками.