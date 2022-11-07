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«Марсель» обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции

«Марсель» обыграл «Лион» в матче чемпионата Франции
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«Марсель» одержал победу над «Лионом» в матче 14-го тура французской Лиги 1 со счётом 1:0. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром».

Единственный гол в матче был забит Самуэлем Жиго на 43-й минуте.

«Марсель» по набранным очкам делит четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков после 14 встреч. «Лион» — на восьмой строчке, заработав 20 очков.

Франция - Лига 1. 14-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
Лион
Лион
1:0 Жиго – 43'

В другом матче 14-го тура «Лилль» и «Ренн» сыграли вничью. Матч прошёл в Лилле и завершился со счётом 1:1. Счёт в матче был открыт на 16-й минуте — отличился португальский защитник «Лилля» Жозе Фонте. На 58-й минуте «Ренн» сравнял счёт усилиями Бенжамена Буриго, отметившегося с пенальти.

«Ренн» после 14 туров с 28 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Лилль» располагается на седьмой строчке с 23 очками.

Франция - Лига 1. 14-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 19:05 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
Ренн
Ренн
1:0 Фонте – 16'   1:1 Буриго – 58' (пен)
Удаления: нет / Мелинг – 90'
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