Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение своих подопечных в матче 15-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Напомним, встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:1.



«Очень сложно объяснить наше поражение в сегодняшнем матче. Я был доволен тем, как мы играли, и нашим настроем на матч даже после первого тайма. Сложно сказать, каким образом соперник повёл со счётом 2:0, учитывая ход встречи.



Во втором тайме мы показали хорошую игру, однако вратарь «Ливерпуля» совершил несколько сейвов, кроме того, мы попадали в штангу и перекладину. Несмотря на результат, такая игра в матче с таким сильным соперником является поводом для гордости», — приводит слова Антонио Конте Sky Sports.