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Ряд публичных людей подверглись хакерским атакам из-за критики предстоящего ЧМ в Катаре

Ряд публичных людей подверглись хакерским атакам из-за критики предстоящего ЧМ в Катаре
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Ряд публичных людей, несколько человек, критиковавших Катар накануне проведения чемпионата мира по футболу, стали жертвами хакеров, нанятых для защиты репутации страны, сообщает RMC Sport со ссылкой на Sunday Times.

По данным источника, пострадали от хакерской атаки журналисты, юристы и даже бывший глава УЕФА Мишель Платини. Они стали жертвами хакеров за их расследования или критические позиции в отношении Катара, которому разрешили принимать ЧМ-2022.

Отмечается, хакерские атаки проводились с 2019 года. За это время были взломаны электронные почты около 50 человек. Также сообщается, что взломы были осуществлены группой индийских хакеров.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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