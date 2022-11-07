Комличенко: меня называют «дельфином»? Присылайте видео, посмотрим, где я мог занырнуть

27-летний российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал работу главного арбитра Владимира Москалёва в матче 16-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:1), а также отреагировал на необычные сравнения его игры от болельщиков.
«Владимир Москалёв дал сегодня побороться, хотя некоторые моменты мне непонятны. После игры поговорили, пожали руки. Я поинтересовался у него насчёт некоторых игровых эпизодов. Он по‑своему видит эти моменты, и это останется между нами. Моменты чисто игровые.
Меня стали называть «дельфином», как Соболева? Ну, если есть какие‑то вопросы, присылайте видео, посмотрим, где я мог занырнуть. По‑моему, только пенальти против «Торпедо» признали неправильным, остальные все по делу. Если защитник меня сбивает в штрафной площади, мне что, стоять до конца? Это плюс для команды, и я этих разговоров вообще не понимаю, если честно», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».
Напомним, в нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 18 матчах за «Ростов» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 9 результативными передачами.
Комличенко пять раз попал в перекладину на тренировке сборной.
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