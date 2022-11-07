Ари сообщил, что в Бразилии осуждают желание Малкома и Клаудиньо взять гражданство России

Бразильский нападающий Ари, имеющий российское гражданство, ныне выступающий на родине за «Атлетико Сеаренсе» высказался по поводу возможного получения российского гражданства футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.
«Безумно рад, что у них есть желание получить российское гражданство. Особенно в нынешнее время. Возможно, их потом пригласят в сборную России. Они точно помогут нашей стране. Очень жаль, что Россию отстранили от международных соревнований, но надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится.
Гражданство России Малкома и Клаудиньо — очень актуальная тема в Бразилии. Ежедневно по ТВ про это выходят новости, и все их обсуждают. Многим тяжело спокойно принять желание игроков «Зенита» из-за давления местных СМИ, их здесь осуждают», — приводит слова Ари Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Малком и Клаудиньо из «Зенита» хотят получить гражданство России.
Легионеры, получившие гражданство РФ
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