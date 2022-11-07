Колосков об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»: на пенсию уже пора. Хватит будоражить народ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал расторжение контракта Артёма Дзюбы с турецким клубом «Адана Демирспор».

«На пенсию уже пора. Хватит будоражить народ. Всё закончилось. Если он там не подошёл, то где он нужен?» — приводит слова Колоскова Metaratings.

Ранее на официальном сайте Турецкой федерации футбола появилась информация, что Дзюба расторг контракт по взаимному согласию с Адана Демирспор». Примечательно, что это произошло 3 ноября.

Дзюба перешёл в турецкий клуб в середине августа этого года, подписав контракт на один год с опцией продления ещё на один гол. За «Адану» Дзюба провёл пять матчей во всех турнирах, трижды выйдя в стартовом составе и записал в свой актив один гол.

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