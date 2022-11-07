Тукманов: Дзюба – игрок высокого уровня. Ему нужны вызовы, а какой в «Торпедо» вызов?

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов выразил мнение о возможном интересе московского клуба к 34-летнему российскому нападающему Артёму Дзюбе, ставшему свободным агентом после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор».
«Дзюба — игрок высокого уровня, поиграл в сборной, во многих больших клубах. Для перехода ему нужны вызовы, а какой в «Торпедо» вызов?
Спасать команду от вылета? Не думаю, что ему это интересно, у Дзюбы наверняка есть более перспективные предложения», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».
Напомним, Дзюба стал игроком турецкого клуба в середине августа этого года, подписав контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок. За «Адану» Дзюба успел провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету лишь один забитый мяч.
Сумасшедшая реакция болельщиков России на гол Дзюбы.
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