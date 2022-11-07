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Радимов высказался об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»

Радимов высказался об уходе Дзюбы из «Адана Демирспор»
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Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал расторжение контракта Артёма Дзюбы с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Помочь «Торпедо» Дзюба может. Не знаю, в какой форме сейчас Артём. Будет предсезонная подготовка, зимняя пауза пойдет на пользу как «Торпедо», так и Дзюбе. У него будет время, чтобы поймать ритм. Нужно понимать, что Дзюба в «Зените» и «Торпедо» — немного разный уровень мастерства команд.

Объективно, в Турции с вызовом Дзюба не справился. Знаем, что когда у него есть вызов, то Артём расцветает, хочет доказать», — приводи слова Радимова «Матч ТВ».

Дзюба перешёл в «Адана Демирспор» в середине августа этого года, подписав контракт на один год с опцией продления ещё на один гол. В составе турецкого клуба россиянин провёл пять матчей во всех турнирах, записав в свой актив один гол.

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