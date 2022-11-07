Агент Ваноли сообщил, что тренер подписал контракт с «Венецией» до 2024 года

50-летний итальянский специалист Паоло Ваноли, известный по работе в московском «Спартаке», возглавил клуб итальянской Серии B – «Венецию», за который выступает российский полузащитник Денис Черышев. Об этом сообщил агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы Ваноли.

«Паоло Ваноли подписал контракт с «Венецией» до 2024 года. Соглашение предусматривает опцию продления ещё на два года. Официальное объявление в ближайшее время. Паоло рад новому вызову!» — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, что Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. За этот период красно-белые успели выиграть под руководством итальянца Кубок России. Всего под его руководством «Спартак» одержал восемь побед, трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений.

Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли.