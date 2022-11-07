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Писарев объяснил, почему в сборную России не вызвали игроков старше 30 лет

Писарев объяснил, почему в сборную России не вызвали игроков старше 30 лет
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Тренер сборной России Николай Писарев, ранее возглавлявший «Химки», рассказал, почему в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор не попали игроки старше 30 лет.

«Игроков старше 30 лет не вызываем в сборную? Приняли решение, что нужно больше обратить внимание на молодёжь. С учетом отсутствия официальных матчей на ближайший отборочный цикл. Не обидятся ли звёздные ветераны? Если ветеран будет играть, он всегда получит вызов в сборную. За «иностранцами» тоже смотрим — за Миранчуком и Головиным, нам их возможности понятны», — приводит слова Николая Писарева „Матч ТВ“.

Напомним, в нынешнем месяце у сборной России запланировано проведение двух матчей. Соперниками команды Валерия Карпина будут сборные Таджикистана и Узбекистана.

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