Канчельскис объяснил большой гонорар бразильцев за ветеранский матч

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался в преддверии возможного товарищеского матча между ветеранскими сборными России и Бразилии.



«Если есть возможность, почему бы это не сделать? Думаю, что все мы вспомним хорошие времена и нашу сборную 2008 года. Сейчас любой матч, любые позитивные мероприятия нужны. Думаю, никто не будет против.



Что касается гонорара, то ведь это сборная Бразилии. Бельгия не становилась чемпионом мира. Поэтому и такая сумма», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.



Сообщается, что глава «Телеспорта» Пётр Макаренко придумал идею проведения подобного матча. Состав российской команды собирает тренер Александр Бородюк. Среди футболистов, которые могут сыграть за Бразилию, числятся Роналдиньо и Кафу. Гонорар бразильцам может составить 90 млн рублей. Для сравнения, чтобы сыграть товарищеский матч с основной сборной Бельгии, нужно заплатить 18 млн рублей.