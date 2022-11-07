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Хлусевич прокомментировал пропущенный гол «Спартака» в матче с «Сочи»

Хлусевич прокомментировал пропущенный гол «Спартака» в матче с «Сочи»
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Российский защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о пропущенном голе своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Матч завершился со счётом 1:1.

«С «Сочи» был тяжёлый матч. Поле — не лучшего качества, но для всех оно было одинаковое. В моменте с голом в наши ворота чуть-чуть не повезло — сначала мяч отскочил от Сели, потом ещё один отскок. Не очень приятный гол. Но сильно на нас он не повлиял, нормально выходили на второй тайм», – приводит слова Хлусевича Sport24.

«Сочи» набрал 22 очка и занимает девятую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» имеет в активе 33 очка и занимает второе место.

В матче 17-го тура южане 13 ноября на выезде сыграют с подмосковными «Химками», «Спартак» 12 ноября встретится с «Локомотивом».

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