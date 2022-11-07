Хлусевич прокомментировал пропущенный гол «Спартака» в матче с «Сочи»

Российский защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о пропущенном голе своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Матч завершился со счётом 1:1.
«С «Сочи» был тяжёлый матч. Поле — не лучшего качества, но для всех оно было одинаковое. В моменте с голом в наши ворота чуть-чуть не повезло — сначала мяч отскочил от Сели, потом ещё один отскок. Не очень приятный гол. Но сильно на нас он не повлиял, нормально выходили на второй тайм», – приводит слова Хлусевича Sport24.
«Сочи» набрал 22 очка и занимает девятую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» имеет в активе 33 очка и занимает второе место.
В матче 17-го тура южане 13 ноября на выезде сыграют с подмосковными «Химками», «Спартак» 12 ноября встретится с «Локомотивом».
- 7 ноября 2022
-
06:03
-
05:53
-
05:42
-
05:41
-
05:31
-
05:23
-
05:14
-
04:58
-
04:57
-
04:54
-
04:42
-
04:41
-
04:14
-
03:54
-
03:32
-
03:13
-
03:11
-
02:53
-
02:35
-
02:15
-
01:56
-
01:41
-
01:21
-
01:10
-
01:03
-
00:59
-
00:49
-
00:42
-
00:38
-
00:19
-
00:12
-
00:06
- 6 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54