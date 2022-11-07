Комличенко — о чемпионских амбициях «Ростова»: интересно навязать борьбу топовым клубам

Центральный нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко поделился мнением об амбициях своего клуба в нынешнем сезоне РПЛ, а также высказался о главном тренере Валерии Карпине в контексте его работы в клубе и сборной России.

«В сборную России вызвано семь игроков „Ростова“? Я только рад. Раз главный тренер добавил, значит всё заслуженно. Может, хочет посмотреть, как мы будем выглядеть на таком уровне. В общем, вопрос не ко мне, но я рад.

Не мешает ли Карпину совмещение? Да нет, на Валерии Георгиевиче это никак не отражается. Он как был вовлечен в мелкие детали команды, так и остаётся. Так же и в сборной — я когда был первый раз, ничего особенного не заметил. В сборной он сразу переключается, разговоров о «Ростове» нет.

Сможет ли «Ростов» в нынешнем сезоне побороться за чемпионство? Вопрос интересный… Рано ещё, 16‑й тур только закончился, мы так далеко не заглядываем. Конечно, интересно навязать борьбу топовым командам», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера, «Зенита», на семь очков.