Рязанцев: вполне возможно, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением о возможном результате сборной России, если бы она принимала участие в грядущем чемпионате мира в Катаре.

«Чего бы могла добиться сборная России, если бы поехала в Катар? Сложно рассуждать, учитывая, что мы сейчас нигде не выступаем. Я считаю, что у нас классная сборная с хорошими футболистами. Вполне возможно, что Россия дошла бы до четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, мировое первенство в Катаре стартует 20 ноября. Действующим победителем турнира является сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама выиграли чемпионат мира – 2018, проходивший в России.