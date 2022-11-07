Видеообзор победы «Лацио» над «Ромой» в римском дерби

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Лацио». Команды встречались на стадионе «Олимпико» в Риме. «Лацио» одержал победу со счётом 1:0. Матч обслуживал главный судья Даниэле Орсато.
Видеообзор матча:
На 29-й минуте единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Лацио» Фелипе Андерсон с передачи Педро Родригеса. Защитник «Ромы» Ибаньес неудачно сыграл в собственной штрафной, позволив Родригесу отобрать мяч. Получилась передача на Андерсона, который пробил низом в правый угол.
Хозяева занимают пятое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023, набрав 25 очков после 13 проведённых матчей. «Лацио» благодаря победе поднялся на третью строчку. Команда Маурицио Сарри заработала 27 очков. В следующем туре подопечные Жозе Моуринью отправятся в гости к «Сассуоло», а «Лацио» дома примет «Монцу».
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