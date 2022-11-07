Эктор Бельерин: проект «Барселоны» требует времени, чтобы начать приносить результаты

Крайний защитник «Барселоны» Эктор Бельерин рассказал о своём пребывании в каталонском клубе и высказался о клубном проекте.

«Хочу продлить контракт с «Барселоной». Я счастлив здесь, хочу остаться подольше. Футбол не чёрный и не белый, есть множество аспектов и ситуаций, которые могут повлиять на команду и влияют на результат. Этим летом команда подписала много игроков, но у нас много травм. Такой проект требует времени, чтобы начать приносить результаты.



Всегда привожу пример Клоппа с «Ливерпулем» и Гвардиолы с «Сити». Они не побеждали в начале своей работы в Англии, но в конце концов построили два проекта-победителя. В нашей команде есть энтузиазм. Чтобы делать что-то хорошее, нужно время. Мы доверяем Хави на 100%, он идеальный тренер для «Барселоны», — приводит слова Бельерина AS.

Напомним, Бельерин перешёл в «Барселону» летом этого года. До этого испанец принадлежал «Арсеналу».

Как Месси тратит деньги на помощь людям?