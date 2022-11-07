Соболенко — в финале Итогового, жёсткий ответ «Ахмата» «Зениту». Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сенсационно вышла в финал Итогового турнира WTA, российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба покинул турецкий клуб ещё 3 ноября, «Ахмат» отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева о защитнике Дмитрие Чистякове. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Соболенко сенсационно переиграла Свёнтек и вышла в финал Итогового турнира.

2. Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Это произошло ещё 3 ноября.

3. В «Ахмате» жёстко ответили гендиректору «Зенита» и Геннадию Орлову на слова о Чистякове.

4. Болельщики норвежского «Будё-Глимт» попрощались с Никитой Хайкиным.

5. Гарсия уверенно обыграла Саккари и стала первой финалисткой Итогового чемпионата WTA.

6. Агент Ваноли сообщил, что тренер подписал контракт с «Венецией» до 2024 года.

7. «Всегда говорил, что это бизнес». Овечкин рассказал, боялся ли он, что покинет «Вашингтон».

8. «Детройт» одержал волевую победу над «Рейнджерс», отыгравшись с 0:2. У Панарина — голевая.

9. Бывший игрок «Динамо» одним словом описал юного Овечкина.

10. «Ювентус» одержал победу в матче с «Интером».