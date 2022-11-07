Соболенко — в финале Итогового, жёсткий ответ «Ахмата» «Зениту». Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сенсационно вышла в финал Итогового турнира WTA, российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба покинул турецкий клуб ещё 3 ноября, «Ахмат» отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева о защитнике Дмитрие Чистякове. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Соболенко сенсационно переиграла Свёнтек и вышла в финал Итогового турнира.
2. Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Это произошло ещё 3 ноября.
3. В «Ахмате» жёстко ответили гендиректору «Зенита» и Геннадию Орлову на слова о Чистякове.
4. Болельщики норвежского «Будё-Глимт» попрощались с Никитой Хайкиным.
5. Гарсия уверенно обыграла Саккари и стала первой финалисткой Итогового чемпионата WTA.
6. Агент Ваноли сообщил, что тренер подписал контракт с «Венецией» до 2024 года.
7. «Всегда говорил, что это бизнес». Овечкин рассказал, боялся ли он, что покинет «Вашингтон».
8. «Детройт» одержал волевую победу над «Рейнджерс», отыгравшись с 0:2. У Панарина — голевая.
9. Бывший игрок «Динамо» одним словом описал юного Овечкина.
10. «Ювентус» одержал победу в матче с «Интером».
- 7 ноября 2022
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