Ари заявил о готовности вернуться в сборную России

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной Ари рассказал, что принял бы вызов в национальную команду.
«Матч прошлый не смотрел, но видел нарезку опасных моментов. Соперника не назову, он был не слишком статусным. Поехал бы в сборную, если бы пригласили? Конечно, я же русский», – приводит слова Ари Sport24.
Ранее определился второй соперник национальной команды России во время ноябрьского сбора. Им стала сборная Узбекистана. Об этом сообщил официальный сайт РФС.
Встреча пройдёт 20 ноября в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.
Команда Узбекистана занимает 77-е место в рейтинге ФИФА. Возглавляет её словенский специалист Сречко Катанец, под руководством которого Узбекистан выиграл семь последних матчей. Национальные команды России и Узбекистана впервые сыграют между собой.
- 7 ноября 2022
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