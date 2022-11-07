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Ари заявил о готовности вернуться в сборную России

Ари заявил о готовности вернуться в сборную России
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Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной Ари рассказал, что принял бы вызов в национальную команду.

«Матч прошлый не смотрел, но видел нарезку опасных моментов. Соперника не назову, он был не слишком статусным. Поехал бы в сборную, если бы пригласили? Конечно, я же русский», – приводит слова Ари Sport24.

Ранее определился второй соперник национальной команды России во время ноябрьского сбора. Им стала сборная Узбекистана. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Встреча пройдёт 20 ноября в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.

Команда Узбекистана занимает 77-е место в рейтинге ФИФА. Возглавляет её словенский специалист Сречко Катанец, под руководством которого Узбекистан выиграл семь последних матчей. Национальные команды России и Узбекистана впервые сыграют между собой.

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