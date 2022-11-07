«Барселона» предложила своему вундеркинду долгосрочный контракт

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде в ближайшее время может заключить с испанской командой долгосрочный контракт до 2027 года. Представители сине-гранатовых ведут переговоры с агентом футболиста Жорже Мендешем и уже предложили условия нового соглашения. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».

19-летний Бальде — воспитанник «Барселоны». С нынешнего сезона он стал игроком основного состава команды, зачастую выигрывая конкуренцию у более опытных Жорди Альбы и Маркоса Алонсо. В 15 встречах Лиги чемпионов и чемпионата Испании на счету Бальде три результативные передачи. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Видеообзор. «Барселона» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 13-й тур:

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