Воспитанник «Реала» Алонсо: я всегда хотел играть за «Барселону», это моя команда

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо, начинавший путь в футболе в академии мадридского «Реала», рассказал, что всегда мечтал носить сине-гранатовую форму.
«На протяжении всей своей карьеры я всегда хотел перейти в «Барселону», это моя команда с детства. Я с неохотой проходил просмотр в мадридский «Реал».
Уход из «Челси»? Я пошёл на риск, потому что хотел выйти из зоны комфорта», — приводит слова Алонсо Sport.es.
31-летний Алонсо находился в структуре «Реала» с 1999 по 2010 год. Он принял участие лишь в одном матче в составе основной команды «сливочных». Следующие 12 лет своей карьеры он провёл за рубежом, выступая за «Болтон», «Фиорентину», «Сандерленд» и «Челси».
Видеообзор. «Барселона» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 13-й тур:
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