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Зделар: хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России

Зделар: хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России
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Полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Саша Зделар признался, что хотел бы встретиться в составе своей национальной команды со сборной России. Он подчеркнул, что в товарищеских матчах важен не результат, а сам факт игры и радость, которую получают болельщики.

«Конечно, я хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России, почему нет? Было бы здорово принять участие в таком матче. Кто выиграет? Это покажет только сам матч, но в товарищеских играх намного важнее сам факт встречи и радость, которую получат зрители», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».

Напомним, в ноябре 2022 года сборная России проведёт два товарищеских матча: 17 ноября с Таджикистаном, 20 ноября с Узбекистаном. Ранее команда Валерия Карпина провела товарищескую игру с Киргизией и одержала победу со счётом 2:1.

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