Йоканович спорил с Москалёвым, «Ростов» отмечал победу над «Динамо». Главные фото матча

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги 6 ноября «Ростов» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 66-й минуте счёт открыл полузащитник ростовского клуба Кирилл Щетинин. На 83-й минуте отличился Данил Глебов, удвоив преимущество ростовчан. На 87-й минуте гостям удалось сократить отставание усилиями Константина Тюкавина. Больше голов в матче зрители не увидели.



Для ростовского клуба эта победа стала второй в РПЛ подряд. «Динамо» прервало серию из трёх побед.



Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче с московским «Динамо» (2:1) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги.



«В первом тайме не получалось зацепиться за мяч? Ну, во-первых, технический брак. При выходе из обороны сразу следовала потеря мяча.



«Динамо» нанесло большое количество ударов по воротам? А сколько у нас было таких матчей, когда мы много били по воротам, а забивал соперник! Не могу сказать, что все моменты у «Динамо» были опасными, нас где-то выручал Песьяков. Особенно в конце матча.



Состояние команды? О какой физической усталости можно говорить, если мы сыграли 16 матчей в чемпионате и четыре игры в Кубке. В Европе вообще играют с августа по июнь, у них нет зимнего перерыва», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».