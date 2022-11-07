Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов: во сколько начнётся, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 7 ноября, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Мероприятие традиционно пройдёт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) и начнётся в 14:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов. В прямом эфире мероприятие покажет телеканал «Матч!».
Напомним, по итогам группового этапа команды поделились на две категории:
Сеяные (победители групп): «Бавария» (Германия), «Бенфика», «Порту» (обе — Португалия), «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси» (все — Англия), «Наполи» (Италия), «Реал» (Испания).
Несеяные (вторые места в группах): «Айнтрахт», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг» (все — Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер», «Милан» (обе — Италия), «Ливерпуль» (Англия), «ПСЖ» (Франция).
Стоит отметить, что после жеребьёвки Лиги чемпионов также состоится определение пар плей-офф в Лиге Европы.
- 7 ноября 2022
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