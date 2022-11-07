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Украинец из «Урала»: с удовольствием сыграл бы за легионеров РПЛ против сборной России

Украинец из «Урала»: с удовольствием сыграл бы за легионеров РПЛ против сборной России
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Украинский защитник «Урала» Эмерсон заявил, что с удовольствием принял бы приглашение в сборную легионеров РПЛ на товарищеский матч с национальной командой России. Ранее в СМИ появилась информация, что такая игра может состояться.

«Хотел бы сыграть за сборную легионеров РПЛ против сборной России? Конечно! Я бы с удовольствием сыграл. Не ко мне вопрос, нужен ли такой матч, но, если скажут, я сыграю.

Где искать мотивацию футболистам сборной России? Я не знаю, какие мысли у ребят. Игроком сборной быть очень престижно, неважно, товарищеский или официальный матч предстоит. Если тебя позвали, ты должен соответствовать уровню национальной команды, как минимум понимать, какой это имидж для тебя и твоего клуба. Это я не говорю о самой сборной. Так что не думаю, что есть недостаток мотивации. Возможно, у завсегдатаев сборной такое и есть, но молодые парни точно едут за ростом», — приводит слова Эмерсона «Матч ТВ».

Напомним, Эмерсон — уроженец Одессы. Футболист имеет украинское гражданство, к «Уралу» он присоединился летом 2022 года.

Сборная России проведёт в ноябре два товарищеских матча — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

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