Никимбаев: Россия была неприступна, впервые за 30 лет снизошла до игры с Узбекистаном

Член оргкомитета ЧМ-2022, бывший начальник управления сборных команд Футбольной ассоциации Узбекистана (UFA) Алишер Никимбаев высказался о предстоящем матче сборной Узбекистана с национальной командой России. По словам функционера, до отстранения от международных турниров россияне были неприступны, а сейчас «снизошли» до матча с узбеками.

«Для Узбекистана матч с Россией – это всё-таки событие. К тому же этот матч долгожданный: впервые за 30 лет Россия снизошла до матча с Узбекистаном. Раньше об этом даже разговоров не было. Хотя, когда я работал в UFA (Футбольной ассоциации Узбекистана), да и после меня тоже, мы играли со многими странами бывшего СССР: Украиной, Арменией, Азербайджаном, Эстонией, Латвией, Беларусью, Грузией. Россия оставалась неприступной, и думаю, что при другой обстановке этот матч не был бы возможен. То же касается матчей с Кыргызстаном и Таджикистаном», – приводит слова Никимбаева Metaratings.

Напомним, сборные России и Узбекистана проведут товарищеский матч 20 ноября в Ташкенте.