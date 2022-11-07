В «Баварии» высказались на тему возможного подписания Гарри Кейна из «Тоттенхэма»

Директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался на тему слухов, связывающих его команду с покупкой нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна летом 2023 года.
«Кейн — игрок другого клуба, поэтому я не хочу об этом разговаривать. Но я могу сказать, что Гарри — один из лучших нападающих в мире», — приводит слова Салихамиджича Sky Sports.
Напомним, ранее сообщалось, что подписание 29-летнего английского нападающего предстоящим летом — главная трансферная цель «Баварии». Появлялась информация, что мюнхенцы уже проводили встречи с окружением игрока или с самим футболистом.
Гарри Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Англии и Лиги чемпионов, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
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