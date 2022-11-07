Член оргкомитета ЧМ-2022: у матча России с Узбекистаном есть противники

Член оргкомитета ЧМ-2022, бывший начальник управления сборных команд Футбольной ассоциации Узбекистана (UFA) Алишер Никимбаев заявил, что у матча сборных России и Узбекистана есть противники, что обусловлено политической ситуацией. При этом функционер подчеркнул, что у российской национальной команды очень много поклонников в азиатском государстве.
«Какой матч больше ждут в Узбекистане – c Россией или с Казахстаном? У каждого матча есть своя аудитория. С Казахстаном это некое региональное дерби, принципиальное противостояние в Центральной Азии. Этого матча тоже давно не было – целых 15 лет. Но скажу так: у матча с казахами нет противников, а у матча с Россией – есть, учитывая политическую обстановку.
В Узбекистане у сборной России много поклонников. Многие любители футбола болеют за сборную России, поддерживают её на крупных турнирах и считают почти что своей. Думаю, что таких людей будет достаточно на стадионе. Не стоит забывать также о русскоязычных гражданах Узбекистана и людях, у которых есть какие-то другие связи с Россией.
Главные сборные между собой не играли, а вот юношеские и молодёжные часто пересекались. Если бы Артём Дзюба был вызван в сборную России, то это было бы его возвращение в Ташкент спустя 14 лет. В 2008 году он приезжал в Узбекистан в составе сборной России до 21 года», — приводит слова Никимбаева Metaratings.
- 7 ноября 2022
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