Болельщик снял кофту, чтобы футболист протёр ею мяч. Фото

Интересный эпизод произошёл в матче 20-го тура английского Чемпионшипа, в котором встречались «Ротерхэм Юнайтед» и «Норвич Сити». В одном из эпизодов футболист домашней команды должен был вводить мяч в игру, но перед этим пытался его высушить. Однако своими силами у него это не получилось, тогда на помощь пришёл болельщик: он снял кофту, которой игрок и вытер мяч, а затем продолжил игру.

Отметим, что «Ротерхэм» всё же не сумел отыграться в этой встрече и проиграл со счётом 1:2. В 19 матчах Чемпионшипа команда набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице 17-е место. У «Норвича» 32 очка в 20 встречах и четвёртая позиция в чемпионате.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании. Видеоролик: