Болельщик снял кофту, чтобы футболист протёр ею мяч. Фото
Поделиться
Интересный эпизод произошёл в матче 20-го тура английского Чемпионшипа, в котором встречались «Ротерхэм Юнайтед» и «Норвич Сити». В одном из эпизодов футболист домашней команды должен был вводить мяч в игру, но перед этим пытался его высушить. Однако своими силами у него это не получилось, тогда на помощь пришёл болельщик: он снял кофту, которой игрок и вытер мяч, а затем продолжил игру.
Отметим, что «Ротерхэм» всё же не сумел отыграться в этой встрече и проиграл со счётом 1:2. В 19 матчах Чемпионшипа команда набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице 17-е место. У «Норвича» 32 очка в 20 встречах и четвёртая позиция в чемпионате.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании. Видеоролик:
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
13:28
-
13:25
-
13:17
-
13:09
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:47
-
12:32
-
12:30
-
12:22
-
12:16
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:23
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:01
-
09:55
-
09:43
-
09:38
Партнерский контент