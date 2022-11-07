Объявлена символическая сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим игроком 16-го тура с оценкой 8,7 стал футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который отметился голом и результативной передачей в матче с «Торпедо» (2:0). Вторую по величине оценку (8,6) получили сразу три футболиста — Антон Миранчук из «Локомотива», Фернандо Костанца из «Крыльев Советов» и Ираклий Квеквескири из «Факела».

Фото: WhoScored

Сборная 16-го тура РПЛ: Илья Лантратов («Химки»), Брайан Идову («Химки»), Егор Филипенко («Урал»), Виктор Александров («Пари Нижний Новгород»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Антон Миранчук («Локомотив»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Александр Долгов («Химки»), Джон Кордоба («Краснодар»).